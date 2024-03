En 2023, vous avez sans doute entendu parler de nous. Nous, c'est Les Rosies. C'est en reprenant des airs bien connus que nous nous sommes imposées dans des centaines de cortèges, partout en France. L'objectif : lutter, avec nos chants, nos chorégraphies, costumes et confettis, contre une réforme des retraites injuste et sexiste. Présentes en nombre dans les manifestations, nos cortèges sont fédérateurs. La joie et la fantaisie y deviennent le moteur de la reprise en main de nos destins.