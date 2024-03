Les Malloren, 5 : Le Sombre Marquis

Comtesse d'Arradale, femme de pouvoir, Diana entend conserver son indépendance par le célibat. Hélas, le roi a des idées plus rétrogrades. Il la convoque à Londres et demande au marquis de Rothgar de l'escorter depuis le Yorkshire. Diana et Rothgar sont deux fortes têtes. Pourtant, ils vont faire alliance. Afin d'éviter à Diana un mariage imposé, Rothgar lui propose de l'épouser. Comme il se refuse à transmettre à ses héritiers la folie qui a rongé sa mère, leur union sera chaste, décrète-t-il. Mais si c'est la raison qui parle, le coeur, lui, n'a pas dit son dernier mot...