Coffret Crystal Bottle. Quartz rose - ressourcez-vous grâce à l'énergie des cristaux

Ressourcez-vous grâce à l'énergie des cristaux ! Grâce à votre gourde, laissez l'eau s'imprégner des vibrations énergétiques du quartz rose, la pierre de l'Amour et du chakra du coeur, et profitez au quotidien de ses bienfaits sur les plans physique, émotionnel et mental.La gourde a une base amovible : vous pourrez y placer le quartz rose ou les pierres que vous souhaitez pour varier les bienfaits ! Inclus dans ce coffret : - une gourde en verre avec une base amovible- des cristaux de quartz rose- un guide sur la lithothérapie, une méthode holistique qui utilise l'énergie des pierres pour harmoniser l'organisme.