Inconnue, elle était ma forme préférée, Celle qui m'enlevait le souci d'être un homme, Et je la vois et je la perds et je subis Ma douleur, comme un peu de soleil dans l'eau froide. Recueil emblématique du XXe siècle et oeuvre majeure de Paul Eluard, Capitale de la douleur cristallise l'intensité du sentiment amoureux. Rongé par la douleur de voir la femme qu'il aime s'éloigner de lui, l'auteur rédige des poèmes où le rêve côtoie le désir, où le "je" est universel. Chacun de nous, dans la traversée de l'absence de l'être aimé, peut s'y reconnaître. Sont également évoqués les thèmes de l'art et du bonheur, ainsi que plusieurs figures artistiques de son époque comme Picasso, Miró et Max Ernst. Paul Eluard (1895-1952) est une figure majeure de la poésie, d'abord dadaïste puis surréaliste. Il a publié de nombreux recueils et est resté célèbre entre autres pour le poème "Liberté" , écrit pendant la Seconde Guerre mondiale durant laquelle il fut résistant. Introduction et chronologie de Raymond Jean