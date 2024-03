Les drôles de secrets des animaux

La vie des animaux a toujours des secrets à nous dévoiler... . Ce petit livre présente une info incroyable par double page. Une info nouvelle dont on n'a jamais entendu parler ! Le texte est rythmé par une petite ritournelle qui plaît aux petits et leur permet de bien se souvenir de l'information. Les illustrations très graphiques, simples, lisibles et colorées apportent une fraîcheur supplémentaire à ces infos.