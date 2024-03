Crète Guide Simplissime

Un guide ultra facile à consulter pour un voyage clé en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et plans hyper lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur de la Crète : - 2 zones de découverte : L'ouest de la Crète, avec La Canée, les gorges de Samaria et Réthymnon ; Héraklion et l'est de la Crète, avec Agios Nikolaos et Iérapétra. - Des excursions vers la presqu'île d'Akrotiri, Elafonissi et l'île de Chryssi. - Des pages thématiques pour repérer le meilleur : plages et lagons, mythologie, monastères, randonnées, régime crétois ... - Les meilleures adresses de Maud Vidal-Naquet, amoureuse de la Grèce et spécialiste des îles grecques. - 35 cartes et 200 photos environ.