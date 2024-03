Objectif Concours ATSEM - ASEM 2024 : 90 fiches et 1 000 QCM

Sous un format pratique, cet ouvrage propose une préparation intensive et efficace à l'épreuve écrite d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission. L'intégralité du cours en fiches, les QCM et les annales corrigés vous permettront de fixer vos connaissances afin de réussir votre concours. Des tests en ligne vous permettront également de vous entraîner. Christine Blanchard est ATSEM 2e classe principale en école maternelle. Claudine Cheyrouze est une ancienne directrice d'école maternelle à Charenton-le-Pont. Sylvie Lefebvre est professeur certifié d'économie et de droit.