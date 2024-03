Les riches et populaires Sharks règnent sur la prestigieuse école de Camden Prep. Il fut un temps où je voulais faire partie de leur monde... jusqu'à cette fameuse nuit, jusqu'à cette fête où tout a basculé. Celle où je me suis réveillée dans les bois, sans aucun souvenir. Seule et démunie. Mais désormais, je suis de retour. Et je ne les laisserai plus m'atteindre. Ils ne parviendront pas à me détruire. Pourtant, la dernière chose à laquelle je m'attendais, c'était de recevoir une lettre d'amour anonyme de l'un de ces types. Pitié ! Je déteste chacun de ces enfoirés pour ce qu'ils m'ont fait. La question est, quel Shark est mon admirateur secret ? Knox, le quarterback balafré ? Dane, son frère jumeau ? Liam, le connard de service ? Ou Chance, l'ex qui m'a larguée... ? Mais surtout, lequel d'entre eux est responsable de ce qu'il s'est passé cette nuit-là ?