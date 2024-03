The elements. The air he breathes

THE AIR HE BREATHESThe Elements livre 1Retrouveront-ils goût à la vie ? Premier volume d'une série de 4 titres de Brittainy Cherry, 4 standalones qui se lisent de manière indépendante, dont chaque volume correspond aux 4 éléments de l'univers : l'air, le feu, l'eau, et la terre. The Air He Breathes #1 (L'air)Fire Between High & Lo #2 (Le Feu)The Silent Waters #3 (L'eau)The Gravity of Us #4 (La terre) Tout le monde m'avait avertie au sujet de Tristan Cole. Garde tes distances avec lui me disait-on. Il est cruel. Il est froid. Il est bousillé. C'est facile de juger un homme sur son passé. De regarder Tristan et de ne voir en lui qu'un monstre. Mais je n'ai pas pu réagir de la sorte. J'ai reconnu la désolation qu'il portait parce qu'elle était comparable à celle qui m'habitait et je l'ai acceptée. Lui et moi nous étions des coquilles vides. Nous étions tous deux à la recherche d'autre chose. De quelque chose de plus. Nous voulions tous deux recoller les morceaux éparpillés de nos passé respectifs. C'était peut-être la condition pour que nous puissions finalement réapprendre à respirer. " Certains auteurs vous murmurent directement au coeur, et leurs mots ne vous quittent plus jamais. Brittainy C. Cherry en fait partie. On ne résiste pas au charme de The Air He Breathes. " San Francisco Chronicle