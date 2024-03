365 squares

Quand une image vaut mille mots. Après Squares 1, Moon nous entraine à nouveau pour 365 jours de dessins, réunis dans un gros volume. Vous y trouverez des illustrations pleines de vie et de couleurs, illustrant de manière onirique et surréaliste la symbiose entre l'humain et le végétal, réalisées avec différents médiums (graphite, crayons de couleur, encre, aquarelle...).