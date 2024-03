Pomine et Pomette

Tom et Sim s'aiment. Le soir de leur emménagement, ils partagent une pomme d'amour en adressant un voeu à la lune et hop ! jettent leur trognon au pied d'un grand rosier. Au fil des saisons, deux toutes petites pommes aux joues roses et rouges finissent par éclore un matin... Ce même matin, le salon de Tom et Sim est sens dessus dessous. De minuscules traces de boue constellent le carrelage, et les souliers vont à la queue leu leu jusqu'au rosier. Bien décidés à mener l'enquête, Tom et Sim se cachent sous la table et attendent que la nuit tombe... Un album sensible de Praline Gay-Para qui partage des valeurs fortes sur l'amour et l'adoption par deux papas. Connue pour la minutie de ses scènes en papiers découpés, Lauranne Quentric crée une atmosphère douce et poétique en jouant avec la végétation du jardin.