Aide-Mémoire Le soin en psychiatrie, les fondamentaux. En 30 notions

La psychiatrie est une discipline qui s'est constituée avec des champs théoriques pluriels et complexes. Elle se situe aussi dans un champ relationnel centré sur la personne soignée au-delà de la tâche que l'état du patient nécessite. Du fait de la suppression en 1992 du diplôme d'ISP (infirmier de secteur psychiatrique) et du renforcement du rôle de l'aide-soignant en psychiatre (qui ne se cantonne pas aux seules fonctions d'hygiène et de confort), la formation des soignants en psychiatrie est une préoccupation sérieuse. Leur formation initiale ne peut à elle seule leur permettre une bonne intégration professionnelle. Fort de ces constats, l'auteur de cet ouvrage prend en considération ces manques en abordant les fondamentaux du soin en psychiatrie pour enrichir la pratique et permettre aux (futurs) professionnels de s'approprier des références et des outils variés face aux situations qu'ils rencontrent. Cette " bible du débutant en psychiatrie " se présente comme un véritable parcours qui permettra au lecteur de renforcer sa légitimité dans cette spécialité quel que soit son lieu d'exercice (Unités de soins, CMP, CATTP, Hôpital de jour...).