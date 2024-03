Fall of X T01

La fête est finie pour les mutants... Le gala des Damnés représente le plus grand événement de l'année pour les mutants. Mais cette fois, ni les jolis costumes ni l'élection de la nouvelle équipe de X-Men ne parviendront à empêcher la célébration de virer au cauchemar. En effet, l'organisation anti-mutants Orchis s'invite à la soirée et vient gâcher la fête... Tragédies, révélations et trahisons viennent inaugurer cette publication qui propulse les mutants dans une ère inédite.