Living Wild. Une nouvelle vie en pleine nature

Living Wild est un récit inspirant qui relate les histoires de personnes du monde entier ayant embrassé un mode de vie plus proche de la nature. Des familles installées dans le bush australien aux couples vivant sur des bateaux étroits au Royaume-Uni, ils nous font entrer dans leur intimité et nous guide dans ce saut vers l'inconnu, vers un mode de vie alternatif et plus durable. A l'heure de l'impact du changement climatique et des pressions de la vie urbaine, la question de notre mode de vie et de nos méthodes de consommation se pose. Ce livre est une invitation à vivre pleinement en harmonie avec la nature.