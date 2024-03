The elements. The gravity of us

" Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre... " The Gravity of Us, série The Elements, Livre 4 : Quatrième et dernier volume d'une série de 4 titres de Brittainy Cherry, 4 standalones qui se lisent de manière indépendante, dont chaque volume correspond aux 4 éléments de l'univers : l'air, le feu, l'eau, et la terre. The Air He Breathes #1 (L'air)Fire Between High & Lo #2 (Le Feu)The Silent Waters #3 (L'eau)The Gravity of Us #4 (La terre) Graham Russel et moi n'étions pas faits l'un pour l'autre. J'obéissais à mes émotions, il était apathique. Je rêvais. La vie n'était pour lui qu'une succession de cauchemars. J'étais capable de pleurer, il était dépourvu de larmes. En dépit de son coeur gelé et de ma propension à fuir, il nous arrivait de partager de brefs instants. Des instants qui nous laissaient entrevoir nos secrets. Des instants où le goût de mes peurs s'attardait sur ses lèvres, où le parfum de ses souffrances s'insinuait en moi. Des instants où nous imaginions être amoureux l'un de l'autre. De brefs instants où nous flottions comme sur un petit nuage, mais quand la réalité nous heurtait de plein fouet, elle nous forçait à redescendre sur terre. Graham Russel était un homme qui ne savait pas aimer, et moi une femme qui ne savait pas non plus. Mais si l'occasion m'était accordée de tomber, une fois encore, je tomberais avec lui pour toujours... même si nous devions, inéluctablement, nous écraser au sol. " Délicat, haletant, puissant. On ne résiste pas au charme de The Gravity of Us". San Francisco Chronicle