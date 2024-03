The Fire Between High & LoTout les oppose mais rien ne pourra les séparerSérie The Elements, Livre 2Second volume d'une série de 4 titres de Brittainy Cherry, 4 standalones qui se lisent de manière indépendante, dont chaque volume correspond aux 4 éléments de l'univers : l'air, le feu, l'eau, et la terre. The Air He Breathes #1 (L'air)Fire Between High & Lo #2 (Le Feu)The Silent Waters #3 (L'eau)The Gravity of Us #4 (La terre)Tout les oppose mais rien ne pourra les séparer Il était une fois Logan, et je l'aimais. Tout nous opposait, mais nous étions plus proches l'un de l'autre que quiconque ne pourra jamais l'être. Il faisait partie de mon être, de toutes les manières possibles, nos vies étaient jumelles au point de ne former qu'une seule et même flamme qui se consumait. Jusqu'au jour où je l'ai perdu. Il était une fois un garçon, et je l'aimais. Et le temps de quelques soupirs, de quelques murmures, de quelques instants, je crois qu'il m'a aimée, aussi. Parviendra-t-on à vivre l'un sans l'autre ?