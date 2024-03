Manuel des Samouraïs

Au crépuscule du XVIe siècle, le Japon est déchiré par de nombreux affrontements entre différents clans. Les Samouraïs sont les héros de ces batailles. Défendant leurs terres et venant à bout de leurs adversaires, ils ont participé à unifier leur pays. Découvrez dans ce guide complet et illustré par une quarantaine d'artistes japonais l'histoire des Samouraïs et apprenez les secrets de leurs armures, leurs armes ou encore leurs tactiques...