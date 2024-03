Livre son - Les émotions de Gaston - Je suis triste

Bien plus qu'un livre, une histoire à écouter ! 5 minutes d'histoire et des sons d'ambiance pour te plonger au coeur de l'histoire. Appuie sur le pictogramme et écoute l'histoire. Appuie à nouveau pour mettre en pause. Gaston est une petite licorne comme toutes les autres, ou presque... Sa crinière arc-en-ciel change de couleur en fonction de ses émotions ! Aujourd'hui, Gaston est triste parce qu'il s'est disputé avec ses amis. Découvre comment le rendre heureux ! Une collection d'histoires pour apprendre à nommer et apprivoiser ses émotions. Par Aurélie Chien Chow Chine, illustratrice et sophrologue exerçant en école maternelle.