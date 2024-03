Penser vite et parler juste. Le guide de la communication spontanée

Dans l'art de s'exprimer, il n'y a pas que les grands discours qui comptent : ceux-là sont le plus souvent très bien préparés. La plupart de nos communications professionnelles et personnelles se déroulent dans des situations spontanées, où il faut s'exprimer sur le vif, sans trop réfléchir : un cours, une réunion, une soirée... et nombre d'entre nous se laisse envahir par l'anxiété et la peur de mal dire. Or nous avons tous le pouvoir de nous améliorer et de devenir de bons communicants. En s'appuyant sur son expérience, Matt Abrahams propose une stratégie en 6 étapes pratiques, de la gestion des émotions, aux conseils pour affûter ses idées, afin de gagner confiance et force de conviction dans toutes les prises de paroles.