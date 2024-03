Des larmes de crocodiles

En proie à une boulimie depuis l'enfance, célibataire et prête à tout pour sortir des clous d'une vie solitaire, où son unique plaisir est d'épier ses voisins, Ursula López accepte de s'allier avec Germán, un détenu qui sort de prison avec une commande de l'avocat véreux Antinucci : le braquage d'un transport de fonds blindé. Plongeant dans la délinquance avec gourmandise, Ursula tisse sa toile et s'affirme, car "Dieu vomit les tièdes". Reste toutefois à affronter Antinucci et son tueur psychopathe... Aussi acerbe qu'hilarant, Des larmes de crocodile donne libre cours à une magnifique antihéroïne pleine d'autodérision et à l'humour carnassier. Sous-estimer une femme qui verse dans la criminalité est toujours un tort.