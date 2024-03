Voyage au-delà des mers

Paloma et de sa grande soeur Alma vivent au bord de la mer. Lors d'une balade, elles découvrent un petit dauphin pris dans un filet. Ce petit dauphin est amené dans un centre de soin et une belle histoire d'amitié et de rêves nait entre Paloma et ce petit dauphin.Une belle histoire d'amitié et de rêves, mais également une histoire à portée écologique et pédagogique puisqu'on va découvrir qu'il y a du plastique dans l'estomac du jeune dauphin.