Le métier le plus dangereux du monde - Tome 2 - Le temps suspendu

Ziad et Louna ont réussi tous les deux à se faire inviter aux Golden Powers, la soirée des récompenses pour superhéros. Mais la cérémonie ne se déroule pas tout à fait comme prévu : un pod de téléportation apparaît sur scène et des yeux géants en jaillissent et commencent à tirer dans la foule. C'est un vrai carnage parmi les superhéros présents. Ziad et Louna arrivent à fuir par le pod et se retrouvent en plein océan. Et Louna se noie... Fatiah et Amine, les parents de Ziad et Louna qui ont assisté, impuissants et tétanisés, à la retransmission télévisée du chaos et de l'horreur, sont interrogés par la police qui soupçonne leurs deux enfants d'êtres des " supers " ! Amine et Fatiah décident de prendre les choses en main et s'incrustent dans l'enquête de police au grand dam de l'inspectrice qui la dirige. Dans Le Métier le plus dangereux du monde, Olivier Bocquet et Fabio Lai nous présentent une société légèrement futuriste où même les superhéros sont pervertis par l'argent et les réseaux sociaux. Ca n'empêche pas la série d'être passionnante, trépidante, émouvante et drôle. De la BD jubilatoire !