La maison de poupée coller colorier

Grâce à cet imagier à coller et colorier, les enfants prendront plaisir à découvrir de nouveax mots du quotidien. Chaque livre présente un personnage principal qui guide l'enfant dans son univers. Les enfants sont invités à compléter les adorables scènes avec des autocollants et à colorier les dessins. La page d'autocollants jaune propose des autocollants à coller sur les images en noir et blanc. Et les pages d'atuocollants roses proposent des autocollants à coller sur les scènes colorées.