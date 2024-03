L'Oncle Panda

Ce livre est né d'une double rencontre. Celle de Carl Norac avec Kris di Giacomo et aussi celle, imprévue, d'avoir pu croiser son oncle de New York, un homme charismatique, original, poète à sa façon. L'idée, comme un jeu, fut de transformer cet oncle unique en un animal aussi rare, un panda. Carl Norac a imaginé des scénettes, des moments de partage, des instants forts de la vie, des situations qui touchent à la complicité et, avec la pudeur de l'humour ou du décalage, à une vraie tendresse. Ce magnifique portrait à deux est une invitation à l'émerveillement !