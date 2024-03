Du Sirocco chez M. Delacroix - Musée Delacroix - Camille Sai

Oh non ! La nouvelle balle de Clémentine a atterri chez le voisin, M. Delacroix. Le célèbre peintre n'est pas commode... Il annonce haut et fort qu'il la range avec ses trésors. Comment faire pour la récupérer ? La petite se glissent incognito dans sa maison pour la chercher. Que vont-ils y découvrir ? Découverte du musée Delacroix où se trouve l'atelier du peintre.