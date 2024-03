ATSEM/ASEM – 200 questions (Catégorie C – Concours 2024-2025). Préparer le concours

Ces 200 questions à réponse courte et questions à choix multiples, accompagnées de corrigés détaillés, vous permettent de tester vos connaissances et de réviser les notions essentielles pour exercer en école maternelle.LES GRANDS THEMES Le développement de l'enfant et l'acquisition de l'autonomie La socialisation de l'enfant Les jeux et les activités Les soins (repas, hygiène...) et la santé des enfants La sécurité et l'entretien du matériel et des locaux