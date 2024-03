Le guide complet de la pêche - édition augmentée

Sont réunies ici les pêches sportives des plus beaux poissons de France, en mer comme en eau douce. Du bar au brochet en passant par le thon rouge et la truite, les stratégies et techniques de pêche sont présentées étape par étape et en images. Le pécheur suit le déroulement des pêches à l'aide de reportages photo détaillés et complétés de notices d'une grande clarté. Présentées comme des leçons particulières, les pêches en images permettront au lecteur de m'ariser les spécificités de chacune. Comment prendre un bar au stickbait ? Comment pêcher le brochet au leurre souple ? Comment capturer une truite au toc ? Ces questions et bien d'autres ont leur réponse dans cet ouvrage. Arnaud Filleul, contributeur incontournable de la presse spécialisée, illustre au fil de cet ouvrage le secret d'une pêche réussie : la bonne compréhension du comportement du poisson et de son environnement. Avec comme compagnon le Guide complet de la pêche, vous serez capable d'élaborer une stratégie de pêche et d'aller a la rencontre du succès dans un esprit naturaliste. L'objectif, c'est la grosse prise !