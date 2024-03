Réussir tout le DEAS en 100 fiches de révision et 42 entraînements. 5 blocs de compétences et 10 modules / Avec une analyse de situation complète

Destiné aux élèves étudiant en institut de formation aide-soignant, ce livre de révision propose à la fois toutes les fiches synthétiques et tout l'entraînement utiles pour réussir son DEAS, avec une organisation en 5 blocs de compétences et 10 modules. Les 105 fiches présentent toutes les connaissances les plus à jour à maîtriser, organisées selon le programme des études de 2021 : les soins à la personne quelle que soit son âge et le raisonnement clinique ; l'anatomie-physiologie et les pathologies associées ; les médicaments et les soins en situations aiguës, en chirurgie, en orthopédie ; l'accompagnement de la mobilité de la personne ; la communication et l'éducation à la santé ; l'accueil et l'accompagnement d'un apprenant ; l'entretien des locaux et du matériel ; la transmission des informations ; le travail en équipe. Pour chacun des 10 modules, on retrouve des exercices variés (QCM, QROC, textes à trous) pour s'entraîner avant les évaluations de fin de semestres. A la fin du livre, une analyse de situation complète permet de revenir sur cet exercice central dans la formation aide-soignante.