The Beatles

Sa couverture est blanche comme son inspirateur le fameux Album Blanc des Beatles. Surnom possible d'un double vinyle sans titre et sans image sorti en 1968, l'année du séjour en Inde, de l'entrée de Yoko et Linda dans les vies de John et Paul, l'année des révolutions. Juste un numéro de série. Juste un album des Beatles rempli à ras bord de trente chansons et expériences sous tension. 2e édition.