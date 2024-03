Les diagnostics immobiliers. Astuces et conseils

La réforme du DPE a suscité nombre de réactions tant chez les professionnels de l'immobilier que chez les usagers. Pourtant, elle ne représente que la partie émergée de l'iceberg des diagnostics ! Etat des risques et pollution, assainissement, plomb, termites, amiante... Il est aisé de se perdre parmis ces documents et démarches incommodes mais, souvent, obligatoires ! Heureusement, ce guide vous donnera tous les renseignements pour y voir plus clair, ainsi que des conseils de pro pour faire réaliser au mieux les diagnostics dont vous avez besoin.