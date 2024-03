Église, société et pouvoir dans la chrétienté latine (910-1274)

Cet ouvrage, conçu en partenariat avec l'APHG, propose des articles sur la question d'histoire médiévale au programme du Capes d'histoire-géographie 2025 et au programme de l'agrégation externe d'histoire 2025 : Eglise, société et pouvoir dans la chrétienté latine (910-1274). Les lecteurs, étudiants, enseignants et grand public pourront découvrir les contributions des spécialistes du sujet.L'ouvrage indispensable pour la préparation du Capes et de l'agrégation mais aussi un ouvrage de référence.