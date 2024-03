Opération le déluge d'Al-Aqsa. 75 ans d'une guerre entre Israël et la Palestine

Pourquoi le conflit entre Israël et la Palestine n'a toujours pas trouvé d'issue ? Quelles sont les stratégies israéliennes et palestiennes et leurs évolutions depuis 75 ans ? Quelles sont les relations entre Israël, la Palestine et ses voisins ? Pourquoi l'opération " Déluge Al Aqsa " a eu lieu ? Que s'est-il passé sur le terrain depuis le 7 octobre ? Quels sont les impacts de ce conflit sur notre sécurité ? Quelles sont options possibles pour Israël et la Palestine dans les prochaines années ? Après les best-sellers Poutine, le maître du jeu ? , Opération Z et Ukraine entre guerre et paix, dont le travail d'analyse a été salué dans le monde entier, Jacques Baud revisite le conflit israélo-palestinien depuis les origines, analyse l'Opération " Déluge Al Aqsa " le 7 octobre 2023 et en particulier son impact sur la région et les pays occidentaux.Il explique le fonctionnement des services de renseignements israéliens concernant les questions de terrorisme. Jacques Baud a été membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est et ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Au sein de l'OTAN, il a participé àdes programmes en Ukraine, notamment après la révolution de Maïdan, en 2014 et 2017. En plus de ses ouvrages majeurs sur le conflit en Ukraine, il est l'auteur de Gouverner par les fake news, Vaincre le terrorisme djihadiste et L'Affaire Navalny, tous parus aux éditions Max Milo.