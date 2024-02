A la veille de ses soixante ans, François, chef d'entreprise à succès et père de famille accompli, se demande s'il doit organiser une fête. Après quelques jours de réflexion, il se lance dans l'aventure, bien loin d'imaginer qu'il va vivre une expérience humaine d'une rare intensité. Le choix du lieu et de la date, la liste d'invités, le menu ou le discours, chaque décision entraîne François dans une drôle d'introspection composée de truculentes digressions. Les liens qui l'unissent à ses proches, les habitudes incompatibles avec l'époque qu'il a conservées, la modernité après laquelle il court, autant de questionnements lui viennent à mesure que le grand soir approche. Tour à tour, euphorique, anxieux, inspiré ou affolé, François réalise, à travers la préparation de cette soirée, qu'une existence s'arrête et qu'une autre commence. Publicitaire et écrivain, Pascal Grégoire vit à Paris, il est l'auteur de Goldman sucks (2018), Monsieur le maire (2020) et En haut de l'affiche (2022) au cherche midi éditeur.