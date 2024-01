Fruit d'une belle rencontre entre édition et presse indépendantes, La Détonte est un recueil de strips de B-gnet parus dans le journal L'âge de faire, publié en coédition avec les éditions Rouquemoute. Mensuel imprimé à plus de 16000 exemplaires (9000 abonnés et 7000 exemplaires distribués via un réseau alternatif de diffuseurs), L'âge de faire est édité par une société coopérative (SCOP). Ce canard écolo, militant, solidaire et joyeux comprend 24 pages d'articles écrits en totale indépendance et épargnés de toute pollution publicitaire. Maison d'édition de bandes dessinées indépendante, Rouquemoute mise sur le local et l'anti-gaspi, avec une ligne éditoriale estampillée humour. Ses livres sont imprimés à moins de 100 km de ses bureaux nantais, à l'imprimerie Pollina, en Vendée. Les strips de B-gnet sont publiés dans L'âge de faire depuis 2016. Décalé, délirant, décidé parfois et volontiers fainéant, le personnage qu'il a créé promène les lecteurs dans la Nature, dans son jardin, ou simplement dans son salon, mais la ville n'est jamais loin. Au gré des cases, il pointe les contradictions de notre société connectée, artificielle, et se régale du "fais-le-toi-même".