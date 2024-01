Moi, le collège et le fantôme de ma soeur

Aujourd'hui, je suis rentré en troisième. Et aujourd'hui, tout est parti en vrille. En une fraction de seconde. Encore une fois. Pourtant, pendant les vacances d'été, j'ai eu le temps de m'entraîner. Oscar, fils unique, c'est pas si compliqué. Mais dès que quelqu'un prononce le mot " frère " ou pire ! " soeur ", ma langue s'emmêle, mon cerveau se barre et je perds tout contrôle. Encore plus si c'est Olivia, la nouvelle arrivée dans la classe, qui me le demande... C'est déjà compliqué de comprendre ce ce que je ressens (peut-être ! ) pour Olivia, alors si en plus le fantôme de ma soeur s'invite dans ma vie pour me donner des conseils (pas toujours très avisés, si je peux me permettre), j'ai l'impression que cette année au collège va être plus compliquée que prévu...