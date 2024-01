Navigation facile : mémo du plaisancier

L'ESSENTIEL POUR UNE NAVIGATION SEREINE ET RESPONSABLE ! L'objectif de ce mémo pratique est de rassembler les connaissances élémentaires qui vous garantiront une sortie en mer réussie : - les règles et les bons gestes qui éviteront de mettre en danger votre propre vie et celle de votre équipage ; - les manoeuvres de port - l'amarrage, le départ et l'accostage ; - le balisage, les feux d'entrée de port, et les signaux de marée et de météo ; - le système de marques et feux qui permet d'identifier des navires ou de signaler des situations particulières en mer ; - et toutes les clés pour faire face à un accident maritime et transmettre des messages de sécurité, d'urgence ou de détresse en cas de nécessité.