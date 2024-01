Y, le dernier homme Tome 5

Ultime chapitre de la quête de Yorick ! Brian K. VAUGHAN et Pia GUERRA mettent un point final à l'une des séries de S-F qui a marqué l'histoire des comics et donné au label Vertigo ses plus belles pages. Yorick et l'agent 355 touchent au but ! Alors que le jeune homme s'apprête à retrouver Beth, son amour perdu, les responsables à l'origine de la disparition des hommes avancent désormais à visage découvert. La quête de Yorick sur cette Terre peuplée de femmes s'achève sur une note dramatique et particulièrement inattendue.