Arena Tome 4

Après des mois d'entraînements, Gabriel et ses camarades ont réussi à monter les échelons de l'arène, et vont devoir, chacun son tour, mener des combats redoutables dans le but de passer en ligue A, le plus haut niveau des combattants. A ce niveau, une simple erreur peut coûter la vie, et même s'ils maîtrisent parfaitement la résonance et l'art de la guerre, un faux pas est si vite arrivé... Seront-ils à la hauteur des espoirs que Kaligan a fondés sur eux ? Le Chef Otaku et Clarity continuent de développer leur manga aux intersections de la culture coréenne et japonaise. Ils ouvrent ici un nouveau cycle des aventures de Gabriel et des survivants d'Arena.