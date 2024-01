Les cavaliers de l'apocadispe Tome 4 : En route vers l'aventure

La grosse aventure, elle peut démarrer à la campagne, à l'école, ou au détour de n'importe quelle situation en apparence banale et sécurisée ! C'est ce que vont vous prouver Les Cavaliers de l'apocadispe dans leurs nouvelles aventures, dont un récit de 30 pages ? une première pour la série ! ? où Ludo, Jé et Olive vont devoir voyager sans adultes afin de rallier la classe Poney dont ils ont raté le bus... Leurs seules armes : un Manuel des ragondins malins mais surtout une inconscience totale et beaucoup d'innocence ! Mais vous retrouverez aussi vos trois héros dans des récits plus courts et tout aussi enlevés, dont Les Cavaliers de l'apocadispe explorent le manoir, paru en mini-récit dans Spirou en 2008. Un récit fondateur, redessiné pour l'occasion, tellement drôle qu'il donna immédiatement envie à la rédaction de poursuivre l'aventure !