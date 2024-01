Vierges. La folle histoire de la virginité

En partant de sa propre expérience, Elise Thiébaut explore avec Elléa Bird le tabou de la virginité. Pourquoi est-il si important dans l'Histoire et dans la plupart des cultures ? Que nous dit-il de la condition des femmes, de la sexualité, des religions et de la science ? Une épopée passionnante et drôle, où se croisent les vestales romaines, la Vierge Marie, la grande Artémis mais aussi Jeanne d'Arc et Britney Spears ! Et qui dévoile les dessous d'un mythe toujours puissant, plus riche de sens qu'on l'imagine.