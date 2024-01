Chrysalide. "Palpitant, surprenant, effrayant. Une réussite !" Franck Thilliez

Anouk Furhman s'apprête à arrêter un tueur en série, assassin de jeunes filles. Mais des hommes, sortis de nulle part, la blessent grièvement. Ils kidnappent le criminel. Son collègue, Léo Matis, ancien commandant de police, arrive trop tard. Des dossiers concernant l'enquête sont dérobés et une mystérieuse photo datant de mai 1968 est déposée dans la boîte aux lettres d'Anouk. Léo est déterminé à retrouver le tueur et ceux qui l'ont kidnappé. Démarre alors une course poursuite à travers trois continents dont personne ne reviendra indemne. Mais pourquoi enlever un serial killer ? Quelle est cette mystérieuse organisation à l'origine d'une machiavélique toile d'araignée ? Léo est-il de taille à l'affronter ? Chrysalide est un terrible jeu de poker international où la manipulation guide chaque personnage vers une issue incertaine. "Palpitant, surprenant, effrayant. Une réussite ! " Franck Thilliez Jean-Marc Demetz s'est lancé dans le roman, adoptant une vision sombre du monde, tout en conservant une lueur d'espoir. Il a publié sept oeuvres, s'inspirant de ses passions, de ses voyages et de ses rencontres. Il mène des enquêtes approfondies pour retranscrire les détails qui plongent le lecteur dans l'intrigue avec un réalisme saisissant. Ses deux thrillers précédents, Le doigt du sang et Les 7 prières, ont été publiés chez Avallon & Co. Son actualité est à suivre sur son site : https : //www. jeanmarcdemetz. com (Lien -> https : //www. jeanmarcdemetz. com/)