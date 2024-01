Comprendre la mondialisation en 10 leçons. 3e édition

Cet ouvrage traite de la mondialisation de façon structurée et pédagogique grâce à 10 parties thématiques et un glossaire de plus de 160 entrées. Chaque leçon est complétée par des extraits de textes – citations d'auteurs et d'acteurs importants. Il s'adresse aux étudiants et à toutes les personnes soucieuses de comprendre ce sujet incontournable et passionnant.