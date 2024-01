Les dragons de Nalsara Tome 10 : Aux mains des sorciers

Dans la Citadelle Noire, Darkat, le sorcier addrak, parvient à séduire Cham... Lors d'une visite de la Citadelle Noire avec Darkat, Cham se laisse piéger. Il touche Ténébreuse, l'épée qui se trouve sur le gisant de Eddhor, le père de Darkat et de Dhydra. Dès que le garçon retourne au cachot, sa mère comprend qu'il est sous l'emprise des Addraks. Darkat en profite pour renforcer son influence sur lui et lui apprend à se battre. Dhydra fait alors une escapade jusqu'au Château Roc et elle charge les élusims de prévenir les dragons : si Cham les appelle, ils ne doivent pas l'écouter. A Nalsara, le cristal-qui-voit informe les magiciennes de la funeste nouvelle. Le royaume d'Ombrune est menacé de guerre ! N'ayant plus besoin de Dhydra, les Addraks l'enferment dans le noir, au fond d'un cachot où sa magie blanche sera sans effets. Mais celle-ci parvient à se métamorphoser en fourmi et à se glisser sous la porte de sa cellule. A l'extérieur de la citadelle, elle aperçoit son fils, chevauchant la strige, qui se dirige vers le Royaume des Dragons ! Le but de Cham : contraindre les créatures à obéir aux Addraks. Les dragons lancent alors une formule qui déstabilise la strige. Cham fait une chute interminable jusque dans la mer, où Vag, l'élusim, lui sauve la vie. L'incident a remis les pensées du garçon en place : le sortilège qui l'attachait à la magie noire est annulé.