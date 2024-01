Die Wergelder. Tome 1

Quel est le lien entre un mystérieux assassinat perpétré dans un quartier chaud en Chine, un vol de billets de banque commis au sein même d'un clan de yakuzas et des coups de feu meurtriers échangés sur une île perdue au large du Japon ? Seul dénominateur commun connu : un déchaînement implacable de violence provoqué par trois femmes à la beauté meurtrière... Hiroaki Samura, auteur mythique de L'Habitant de l'Infini et de Born to Be on Air ! , vous invite à plonger dans un cocktail mortel où s'entremêlent quête de vengeance impitoyable, désirs charnels inassouvis et violence d'un esthétisme stupéfiant.