L'Homme le plus flippé du monde Tome 3 : Improvisation totale

Etre face à un gamin de sept ans sur un mur d'escalade, voir le golem sincère se réveiller après un verre d'alcool, faire son diagnostic Covid avec Internet, sombrer dans les abymes des commentaires Instagram... autant de situations propices à l'introspection et surtout à la remise en question. Si la vie est angoissante, sous la plume de l'Homme le plus flippé, elle est surtout terriblement drôle et touchante.