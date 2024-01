Indomptable Zono

Au lycée, Deto a un ennemi juré : Zono, un voyou qui lui vole son sandwich préféré tous les midis. Les bagarres se terminent toujours par la défaite de Deto, jusqu'au jour où celui-ci découvre le point faible de Zono : il a le cou très sensible ! Quand on le lui touche, il se met immédiatement à gémir, ce qui provoque des réactions très embarrassantes chez Deto... Mais les choses changent du tout au tout lorsqu'il tombe sur Zono en train de se faire battre par son père. Sans réfléchir, il vole à son secours, et découvre des facettes de sa personnalité qu'il n'aurait pas soupçonnées...