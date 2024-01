Disparue à Pétra. Au coeur d'un secret de famille

A l'aube des années 80, Angèle entre en terminale scientifique. Elle grandit, entourée de ses deux frères et de ses parents, dans une famille classique, mais a toujours ressenti la présence d'une personne invisible. L'adolescente découvre par hasard le nom de l'inconnue et commence une enquête autour des non-dits de la famille. L'existence malmenée de l'absente se dessine, ainsi que les circonstances qui ont conduit à sa disparition. La jeune fille se sent alors fautive. Les révélations de sa mère Gaby renforcent son malaise, mais aussi sa détermination à comprendre. Puis, guidée par l'abbé Robert, le parrain d'un de ses frères, la lycéenne découvre le carnet spirituel de la disparue. Elle décide alors de partir pour Israël. Sa rencontre avec l'ancien prieur de l'Ecole biblique de Jérusalem lui apporte des informations poignantes qui la mènent à Pétra, en Jordanie. Les secrets de famille révélés éclaboussent ses parents et ébranlent ses frères. Angèle va-t-elle réussir à apaiser sa culpabilité et sortir indemne de sa quête ? Anne Dumontier, ancienne scientifique puis professeur de français langue étrangère, promeut la langue et la culture française depuis vingt-cinq ans dans des clubs de lecture et des associations francophones en Californie.