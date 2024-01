"Si je vous tenais dans un lit, vingt fois de suite je vous prouverais ma passion. Que les onze mille vierges ou même onze mille verges me châtient si je mens ! " Vibescu de Bucarest a grand appétit, et il paraît qu'à Paris les femmes ont la cuisse légère. Juste de quoi éveiller l'intérêt de notre prince, qui entreprend un voyage frénétique où règnent la "joie infernale" et les combinaisons licencieuses, la satire et la subversion. Parce qu'il transgresse tous les interdits, Les onze mille verges a fait scandale à sa parution en 1907. Ouvertement cru et provocateur, il a souvent été comparé aux oeuvres de Sade. Son ironie féroce et ses scènes explicites en font un récit érotique majeur, inclassable et dérangeant.