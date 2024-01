D'origine inconnue

Le millionnaire Miles Cookson a tout ce dont il peut rêver. Tout, sauf du temps. Atteint d'une maladie incurable, il doit rapidement mettre à jour son testament. Officiellement, Miles n'a pas de descendance. Sauf que, quelque vingt ans plus tôt, il a vendu son sperme pour financer ses études. Il est le père biologique de neuf enfants, qu'il est déterminé à rencontrer avant de mourir. Première sur la liste, Chloé, vingt-deux ans, trop heureuse de faire la connaissance de ce géniteur. Alors qu'ils se mettent tous deux en quête de ses frères et soeurs, l'euphorie laisse place à l'inquiétude : ils sont introuvables. Plus étrange encore, leurs domiciles sont vides, nettoyés de toute trace de leurs propriétaires...