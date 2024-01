"Fais bien attention à ton corps et à ta santé Christine. Ne crois personne, jamais, même si on te dit "je n'ai jamais... , j'ai toujours... ". Et puis j'espère que tu sais que les maladies sont transmissibles non seulement lors de l'éjaculation mais aussi par la simple pénétration. Pardon d'être aussi cru, mais je voulais te dire ça depuis longtemps. Bon, je vais essayer de me rendormir un peu. Je voulais te dire aussi : je ne peux plus te lire. Je n'en peux plus du sujet Angot. C'est devenu une souffrance". Edition entièrement remaniée par l'autrice.